Початок суду над Трампом щодо секретних документів можуть відкласти на кінець року

Спецпрокурор США Джек Сміт клопотає про відкладення судового процесу над експрезидентом Дональдом Трампом за звинуваченнями в неналежнному поводженні секретних урядових документів і перешкоджанні правосуддю із серпня на грудень.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Раніше цього тижня окружний суддя США Айлін Кеннон призначила початкову дату судового засідання у справі про секретні документи на 14 серпня.

Але Сміт, який просить відкласти початок суду до 11 грудня, у клопотанні до суду зазначив, що нинішня дата "позбавить сторону захисту і сторону обвинувачення належного часу, необхідного для ретельної підготовки".

Спецпрокурор додав, що адвокати Трампа не заперечують проти перенесення дати початку процесу, але можуть подати клопотання проти графіку звинувачення.

Минулого тижня Трамп постав перед федеральним судом у місті Маямі штату Флорида, під час якого не визнав себе винним за звинуваченнями в незаконному зберіганні документів про національну безпеку після завершення президентського терміну.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

Трамп став першим американським експрезидентом, якому оголосили федеральні кримінальні звинувачення. Це вже друга кримінальна справа, де він фігурує: раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

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