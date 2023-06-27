Україна почне перегляд угоди про вільну торгівлю з чотирма країнами ЄАВТ

Віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко у вівторок провела зустріч із міністрами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), під час якої оголосила про рішення почати внутрішньодержавні процедури з оновлення пакета угод про вільну торгівлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство економіки України.

Перегляд стосується угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ та двосторонніх угод про сільське господарство між Україною та Норвегією, Ісландією і Швейцарією.

Київ прагне включити в нову редакцію угоди з ЄАВТ розділи щодо малих та середніх підприємств, торгівлі та сталого розвитку, електронної комерції та технічного співробітництва.

Також пропонується оновити розділи, присвячені торгівлі товарами, технічним бар’єрам у торгівлі, санітарним та фітосанітарним заходам, спрощенню процедур торгівлі, захисту інтелектуальної власності, державних закупівель.

"Оновлення угоди створить новий сприятливий клімат для економічних відносин у сфері торгівлі, сприятиме формуванню конкурентоспроможної ринкової економіки та розвитку ключових галузей", – прокоментувала Свириденко.

Вона запевнила, що Україна своєю чергою зацікавлена у максимальній лібералізації як ставок митних зборів, так і пільгових мит, а також нетарифних заходів щодо всіх товарів.

Європейська асоціація вільної торгівлі виникла 1960 року й наразі об'єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до ЄС – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Зона вільної торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами та послугами і не поширюється на сільгосппродукцію, а також гарантує вільне пересування капіталів і фізичних осіб.

Як повідомлялося, Молдова підписала угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі.