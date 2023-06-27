В уряді заявили про "невелику кількість" країн з обережною позицією щодо вступу України в НАТО

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила про "невелику кількість" країн, які не готові давати Україні конкретніші обіцянки, аніж членство в НАТО в майбутньому.

Як пише "Європейська правда", про це Стефанішина розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

На уточнювальне запитання, чи таких країн менш ніж десять, вона відповіла ствердно, відмовившись при цьому називати їх.

"Я не буду, звичайно, говорити і називати ці країни, але навіть в обережності позиції цих країн ми бачимо певну позитивну еволюцію, і, думаю, це матиме гарні результати вже за два тижні...Знаю, що союзники дуже сильно стараються, щоб рішення саміту відповідали вимогам історичного моменту. Ми також на це розраховуємо і не бачимо жодних підстав для неухвалення політичних рішень", – сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що в рамках Комісії Україна-НАТО, яка засідала в штаб-квартирі в Брюсселі 27 червня, відбувалася "дуже добра і плідна" дискусія щодо, зокрема, майбутнього членства України в НАТО.

Віцепрем’єрка зазначила, що над конкретними формулюваннями у цій частині, які прозвучать у Вільнюсі від імені всіх союзників, – іще ведеться робота.

"Нічого на сто відсотків бути не може, але я відчуваю новий рівень діалогу і відчуваю, що дійсно важливі політичні рішення будуть ухвалені", – додала вона.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, водночас він розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

Читайте також: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього