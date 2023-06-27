В правительстве заявили о "небольшом количестве" стран с осторожной позицией по вступлению Украины в НАТО

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о "небольшом количестве" стран, которые не готовы давать Украине более конкретные обещания, чем членство в НАТО в будущем.

Как пишет "Европейская правда", об этом Стефанишина рассказала в интервью "Радио Свобода".

На уточняющий вопрос, меньше ли стран-скептиков относительно членства Украины в Альянсе менее десяти, вице-премьер ответила утвердительно, отказавшись при этом называть их. В то же время она подчеркнула, что "даже в осторожности позиции этих стран мы видим определенную положительную эволюцию, и, думаю, это будет иметь хорошие результаты уже через две недели".

"Знаю, что союзники очень сильно стараются, чтобы решения саммита отвечали требованиям исторического момента. Мы также на это рассчитываем и не видим никаких оснований для непринятия политических решений", – сказала Стефанишина.

Она отметила, что в рамках Комиссии Украина-НАТО, которая заседала в штаб-квартире в Брюсселе 27 июня, происходила "очень хорошая и плодотворная" дискуссия относительно, в частности, будущего членства Украины в НАТО.

Вице-премьер отметила, что над конкретными формулировками в этой части, которые прозвучат в Вильнюсе от имени всех союзников, – еще ведется работа.

"Ничего на сто процентов быть не может, но я чувствую новый уровень диалога и чувствую, что действительно важные политические решения будут приняты", – добавила она.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, в то же время он развеял надежды Киева на ускоренное вступление в НАТО.

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