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Польські військові допоможуть у ліквідації наслідків руйнівного граду

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 18:38 — Олег Павлюк

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що польські військові долучаться для допомоги постраждалим від грози з градом та ліквідації наслідків стихії.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у X (Twitter).

Як оголосив Косіняк-Камиш, після буревію в місті Гнєзно, що у Великопольському воєводстві, та околицях "солдати мобілізують сили для надання допомоги постраждалим і усунення наслідків стихії".

"Незабаром відбудеться кризовий штаб. Будуть ухвалені рішення і віддані вказівки відповідним підрозділам підтримки", – додав міністр.

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Польський Інститут метеорології та водного господарства вдень у понеділок оприлюднив попередження про грозу з градом для кількох воєводств у центрі та на півночі країни.

У Гнезно та околицях рятувальники отримали близько 200 викликів у зв'язку зі стихією. Переважна більшість стосуються відкачування води із затоплених підвалів, квартир і комерційних приміщень.

Град напередодні випав у Люблінському воєводстві. Місцеві фермери вже заявили про значні збитки – багато фруктових садів були сильно пошкоджені.

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Польща стихійні лиха
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