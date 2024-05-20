Поліція Косова закрила відділення сербського банку через "незаконну" діяльність

Поліція частково визнаного Косова 20 травня оголосила про закриття шістьох відділень сербського банку Postanska stedionica ("Поштові заощадження") в північних муніципалітетах, де переважає сербське населення.

Про це йдеться в заяві косовської поліції, яку цитує "Європейська правда".

Правоохоронці Косова заявили, що відділення сербського банку "незаконно діяли" в північних муніципалітетах країни, і в них наразі відбувається "поліцейська операція для встановлення порядку та законності".

"За схвалення уповноваженого прокурора шість відділень так званого незаконного банку "Поштові заощадження" на півночі країни були зачинені", – йдеться в повідомленні.

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Як пишуть косовські ЗМІ, закриття стосується відділень банку в Північній Митровиці, Звечанах, Зубін-Потоку і Лепосавичах. У Північній Митровиці на момент "вторгнення" поліції перебували клієнти, яким дозволили покинути приміщення.

Через банк "Поштові заощадження" Сербія виплачує соціальні виплати, допомогу на дітей та інші виплати своїм громадянам у Косові, причому здійснює їх у сербських динарах.

Поліцейська операція відбулась на тлі рішення Центрального банку Косова вивести сербські динари з обігу й перевести розрахунки лише на євро, яке є офіційною валютою країни.

Це рішення викликало бурхливу реакцію Белграда, значне занепокоєння сербської громади в Косові, якій Сербія виплачує зарплати, пенсії, соціальну допомогу та інші виплати з бюджету, а також критику Заходу.