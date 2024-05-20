Австрійські ультраправі хочуть бачити Орбана на посаді голови Єврокомісії

Лідер списку ультраправої Австрійської партії свободи на виборах до Європейського парламенту Гаральд Вілімський заявив, що підтримав би кандидатуру Віктора Орбана на посаді голови Європейської комісії.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству APA, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вілімського, Австрійська партія свободи хотіла б бачити прем'єр-міністра Угорщини на посаді президента виконавчого органу ЄС.

"Я вважаю, що він приніс би Європі користь. Він є антиподом всього істеблішменту ЄС. Він є гарантом того, що нелегальна міграція такої інтенсивності неможлива", – пояснив він свою позицію.

Реклама:

В інтерв’ю Вілімський також сказав, що в разі перемоги ультраправих на парламентських виборах (які можуть відбутись до осені 2024-го) Австрія може перестати платити внески до бюджету Євросоюзу.

"Ми хочемо впорядкувати Європейський Союз, ми хочемо повернути повноваження парламентарям країн-членів, щоб у нас знову було більше прямої демократії", – додав він.

Гаральд Вілімський входять до групи "Ідентичність і демократія" в Європарламенті, яка об’єднує ультраправі та євроскептичні сили.

Як відомо, Угорщина головуватиме в Раді Європейського Союзу у другій половині 2024 року. Раніше Орбан заявляв, що угорське головування буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".

Також Орбан порівнював членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.