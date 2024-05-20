У Литві прикордонників забезпечать важким озброєнням

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що литовських прикордонників забезпечать важким озброєнням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Глава МВС зазначила, що рішення забезпечити прикордонників важким озброєнням ухвалили у відповідь на уроки війни Росії проти України.

"Міністерство оборони також сприятиме забезпеченню прикордонників важким озброєнням. Я не хотіла б вдаватися в подробиці (про озброєння), тому що все це ще перебуває в стадії обговорення", – додала Білотайте.

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За її словами, Служба охорони державного кордону останнім часом оснащена сучасним озброєнням, яке відповідає стандартам НАТО.

У понеділок очільниця МВС разом із прем'єркою Інгрідою Шимоніте оглядала потужності авіаційного управління Служби охорони державного кордону Литви в Палукнісі.

"Ми однаково дивимося на ситуацію та разом працюємо над зміцненням усіх служб", – розповіла вона.

Водночас командувач прикордонників Рустамас Любаєвас заявив, що важке озброєння, яке планують передати, включатиме як мобільну, так і стаціонарну техніку, і його закуплять до кінця року.

"Принаймні на першому етапі заплановане до закупівлі озброєння не потребуватиме спеціальної підготовки... Воно застосовуватиметься проти солдатів і проти певної техніки", – пояснив він.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напружена геополітична обстановка в регіоні вимагає якнайшвидшого розміщення німецької бригади в країні.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Понад 20 солдатів оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.

Підвищена увага до "литовської" бригади пов’язана з тим, що це перший в історії підрозділ Бундесверу, який буде постійно дислокуватися за кордоном.