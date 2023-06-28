В СДПГ заявили о веских доказательствах причастности россиян к атаке на партию

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила о том, что подверглась кибератаке, которая, вероятно, была осуществлена из России.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает DW со ссылкой на официального представителя партии.

Отмечается, что хакерская атака началась в январе 2023 года и некоторое время была незамеченной. Ее объектами стали несколько аккаунтов электронной почты руководителей партии, поэтому нельзя исключать, что в результате произошла утечка данных.

По словам генерального секретаря СДПГ Кевина Кюнерта, есть веские доказательства того, что атаку совершили злоумышленники из РФ. Он заявил, что речь идет о части "незаконной войны Путина и его атак".

Как отмечают в СДПГ, кибератака произошла в связи с уязвимостью в программном обеспечении компании Microsoft, о которой до того еще не было известно.

В апреле 2023 года сообщалось, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall подвергся кибератаке, после этого прокуратура города Кельн начала производство по этому делу.

Это была как минимум вторая кибератака на немецкого производителя оружия за последнее время: в результате злонамеренных действий в начале марта временно был недоступен его сайт, но в остальном кибератака не смогла значительным образом повлиять на ИТ-системы компании.