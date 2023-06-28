Дуда про «Вагнер» у Білорусі: Мета їхнього переміщення – це велике питання

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час візиту до Києва обговорював із своїми колегами Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою ситуацію із переміщенням найманців групи Вагнера до Білорусі.

Про це він сказав на спільній пресконференції трьох президентів, повідомляє "Європейська правда".

Він повторив, що рішення щодо групи Вагнера, які ухвалюють в Кремлі, мають викликати велику увагу НАТО.

За словами Дуди, слова глави Кремля Владіміра Путіна, який дозволив частині "вагнерівців" вирушити у Білорусь, "є дуже важливим сигналом для нас".

Польський президент зазначив, що невідома мета переміщення "вагнерівців" до Білорусі.

"Чи ця мета полягає в окупації Білорусі, чи мають вони створювати додаткову загрозу для України з півночі та здійснювати атаки з території Білорусі на Україну, чи це якась форма загроза для держав НАТО, для Польщі?", – сказав Дуда.

Він додав, що присутність групи Вагнера у Білорусі створює велику загрозу також і для Литви, і для Латвії.

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО – Латвією, Литвою і Польщею. Президент останньої, Анджей Дуда, раніше заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

Читайте також: Чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії