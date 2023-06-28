Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время визита в Киев обсуждал со своими коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой ситуацию с перемещением наемников группы Вагнера в Беларусь.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции трех президентов в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Он повторил, что решения по группе Вагнера, которые принимают в Кремле, должны вызвать большое внимание НАТО.

По словам Дуды, слова главы Кремля Владимира Путина, который позволил части "вагнеровцев" отправиться в Беларусь, "являются очень важным сигналом для нас".

Польский президент отметил, что неизвестна цель перемещения "вагнеровцев" в Беларусь.

"Эта цель заключается в оккупации Беларуси, или они должны создавать дополнительную угрозу для Украины с севера и осуществлять атаки с территории Беларуси на Украину, или это какая-то форма угрозы для государств НАТО, для Польши?", – сказал Дуда.

Он добавил, что присутствие группы Вагнера в Беларуси создает большую угрозу также и для Литвы, и для Латвии.

Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

Беларусь граничит с тремя странами-членами НАТО – Латвией, Литвой и Польшей. Президент последней, Анджей Дуда, ранее заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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