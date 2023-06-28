Спроба бунту "Вагнера" має бути використана для наближення України до НАТО – президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО має скористатися внутрішньою нестабільністю в Росії після спроби заколоту ПВК "Вагнер" і наблизити Україну до Альянсу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, це він сказав у телефонній розмові з агентством BNS, перебуваючи в Києві.

"Для України це (заворушення в Росії – ред.) є певним полегшенням ситуації, але найголовніше, на чому також наголосив президент Зеленський, що ми не повинні упустити цей сприятливий момент і ми повинні ним скористатися з огляду на саміт у Вільнюсі". – сказав Науседа.

Литва сподівається, що члени Альянсу досягнуть домовленості у Вільнюсі в липні про чітку перспективу членства України в НАТО, але, принаймні, наразі, думки сторін щодо політичної прихильності до України розходяться.

За словами Науседи, дискусія в НАТО щодо перспектив членства України наразі є найскладнішою з усіх питань, але "ми не можемо залишити Україну в сірій зоні, даючи обіцянки, але не вказуючи дуже чіткого алгоритму, як реалізувати це членство в НАТО після війни".

"Повторювати бухарестський словник у нинішній ситуації просто недоречно", – сказав він, маючи на увазі декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна одного дня стане членом Альянсу.

Як повідомлялося, Гітанас Науседа очікує президента України Володимира Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.

Під час виступу у Верховній Раді в середу Зеленський закликав НАТО перестати озиратись на Кремль, ухвалюючи рішення щодо майбутнього членства України.

Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.