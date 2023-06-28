Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО должно воспользоваться внутренней нестабильностью в России после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" и приблизить Украину к Альянсу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, это он сказал в телефонном разговоре с агентством BNS, находясь в Киеве.

"Для Украины это (беспорядки в России – ред.) является определенным облегчением ситуации, но самое главное, что также отметил президент Зеленский, что мы не должны упустить этот благоприятный момент и мы должны им воспользоваться, учитывая саммит в Вильнюсе", – сказал Науседа.

Литва надеется, что члены Альянса достигнут договоренности в Вильнюсе в июле о четкой перспективе членства Украины в НАТО, но, по крайней мере, пока, мнения сторон относительно политической приверженности к Украине расходятся.

По словам Науседы, дискуссия в НАТО относительно перспектив членства Украины сейчас является самой сложной из всех вопросов, но "мы не можем оставить Украину в серой зоне, давая обещания, но не указывая очень четкого алгоритма, как реализовать это членство в НАТО после войны".

"Повторять бухарестский словарь в нынешней ситуации просто неуместно", – сказал он, имея в виду декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина однажды станет членом Альянса.

Как сообщалось, Гитанас Науседа ожидает президента Украины Владимира Зеленского с первой леди на саммите НАТО и будет очень удивлен, если этого не произойдет.

Во время выступления в Верховной Раде в среду Зеленский призвал НАТО перестать оглядываться на Кремль, принимая решение о будущем членстве Украины.

Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.