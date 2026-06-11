У порту грецького острова загорілись два судна, туристів евакуювали

У четвер у головному порту грецького острова Паксос загорілися катамаран і дерев'яний човен, що спричинило масштабну реакцію пожежників та берегової охорони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За попередніми даними, на борту одного з суден перебували туристи, коли спалахнула пожежа. Усі пасажири були безпечно евакуйовані, і про постраждалих наразі не повідомляється.

За словами влади, співробітники берегової охорони працювали на місці події, щоб запобігти поширенню вогню та забезпечити безпеку в районі порту.

На знімках з місця події видно густий дим, що піднімається над портом, поки рятувальні служби намагаються приборкати вогонь. Інцидент спричинив перебої в роботі порту, який є ключовим пунктом в'їзду для відвідувачів популярного туристичного острова.

Влада повідомила, що обидва судна повністю знищені. Після завершення гасіння пожежі буде розпочато розслідування, щоб з'ясувати, як сталася пожежа.

Торік у листопаді три яхти затонули на стоянці біля грецького порту Пірей після того, як одна з них загорілася.

Пізня нічна пожежа на пристані для яхт Zea Marina в грецькому порту Пірей у 2024 році також призвела до знищення трьох суден.

Перед тим у великій пожежі, що спалахнула на пристані хорватського містечка Медулин, згоріли 22 судна.