В Австрії викрили неонацистське угруповання байкерів

Австрійські правоохоронці в четвер повідомили, що завершили розслідування проти місцевого осередку неонацистського кримінального угруповання MC Bandidos, яке діяло під виглядом байкерського клубу.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосило Міністерство внутрішніх справ Австрії.

Розслідування розпочалось наприкінці 2022 року, коли австрійські правоохоронці вперше отримали дані, що MC Bandidos планують розширити свою діяльність в Австрії та відкрити свої "філії".

Кримінальна поліція спільно з розвідкою та спецпризначенцями встановили, що окремі члени угруповання озброєні, беруть активну участь у незаконному обігу наркотиків і зброї, а також відзначаються актами насильства.

"Розслідування щодо MC Bandidos було складним, оскільки підозрювані були надзвичайно конспіративними і майже ніколи не використовували відкриті канали зв'язку для організації своєї діяльності", – зазначає австрійське МВС.

Речі, вилучені під час обшуків членів MC Bandidos Фото: Міністерство внутрішніх справ Австрії

Як встановили австрійські слідчі, учасники формування фінансували поширення націонал-соціалістичних ідей через організовану злочинність. 26 червня правоохоронці здійснили 13 обшуків у будинках у межах спільної акції.

"Під час обшуків було вилучено велику кількість зброї, військового обладнання, близько п'яти кілограмів трав'яного канабісу, близько одного кілограма кокаїну та 650 грамів амфетаміну, сотні комплектів зброї та комплектуючих для 500-800 одиниць зброї, а також кілька тисяч набоїв", – йдеться в повідомленні.

Також в обвинувачених були вилучені різні нацистські пам'ятні речі, від прапорів до частин уніформи, бюстів, фотографій і кинджалів.

Наразі Федеральне відомство кримінальної поліції Австрії та Відомство із захисту конституції розпочали розслідування проти 34 підозрюваних і заарештували десять підозрюваних. Експертиза носіїв інформації, вилучених під час обшуків, ще триває, і слідчі дії ще не завершені.

Раніше повідомлялось, що поліції Австрії вдалося запобігти нападу на учасників ЛГБТ-прайду, який відбувся у Відні 17 червня.