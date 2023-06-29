В Австрии разоблачили неонацистскую группировку байкеров

Австрийские правоохранители в четверг сообщили, что завершили расследование против местной ячейки неонацистской криминальной группировки MC Bandidos, которая действовала под видом байкерского клуба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило Министерство внутренних дел Австрии.

Расследование началось в конце 2022 года, когда австрийские правоохранители впервые получили данные, что MC Bandidos планируют расширить свою деятельность в Австрии и открыть свои "филиалы".

Уголовная полиция совместно с разведкой и спецназом установили, что отдельные члены группировки вооружены, активно участвуют в незаконном обороте наркотиков и оружия, а также отличаются актами насилия.

"Расследование в отношении MC Bandidos было сложным, поскольку подозреваемые были чрезвычайно конспиративными и почти никогда не использовали открытые каналы связи для организации своей деятельности", – отмечает австрийское МВД.

Вещи, изъятые во время обысков членов MC Bandidos ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВСТРИИ

Как установили австрийские следователи, участники формирования финансировали распространение национал-социалистических идей через организованную преступность. 26 июня правоохранители провели 13 обысков в домах в рамках совместной акции.

"Во время обысков было изъято большое количество оружия, военного оборудования, около пяти килограммов травяного каннабиса, около одного килограмма кокаина и 650 граммов амфетамина, сотни комплектов оружия и комплектующих для 500-800 единиц оружия, а также несколько тысяч патронов", – говорится в сообщении.

Также у обвиняемых были изъяты различные нацистские памятные вещи, от флагов до частей униформы, бюстов, фотографий и кинжалов.

Сейчас Федеральное ведомство уголовной полиции Австрии и Ведомство по защите конституции начали расследование против 34 подозреваемых и арестовали десять подозреваемых. Экспертиза носителей информации, изъятых во время обысков, еще продолжается, и следственные действия еще не завершены.

Ранее сообщалось, что полиции Австрии удалось предотвратить нападение на участников ЛГБТ-прайда, который состоялся в Вене 17 июня.