Трамп допускає здачу українських територій для завершення війни

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Києву можливо, доведеться поступитися частиною території Росії для того, щоб покласти край російсько-українській війні.

Про це Трамп в телефонному інтерв'ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп, який прагне взяти участь у виборах президента в 2024 році, сказав, що хоче, аби "люди перестали гинути через цю безглузду війну".

Він допустив, що Україні, можливо, доведеться поступитися частиною території Росії, щоб зупинити війну. Він сказав, що якби він був президентом, то все було б "предметом переговорів".

"Я думаю, що вони (українці. – Ред.) мали б право залишити собі більшу частину того, що вони здобули, і я думаю, що Росія також погодилася б на це. Вам потрібен правильний посередник або переговірник, а у нас його зараз немає", – заявив Трамп.

"Я думаю, що найбільша річ, яку США повинні робити зараз, – це встановлення миру: звести Росію і Україну разом і укласти мир. Ви можете це зробити. Зараз саме час зробити це, об'єднати дві сторони, щоб примусити їх до миру", – додав експрезидент США.

Трамп також прокоментував повстання "вагнерівців" та їх лідера Євгенія Пригожина в Росії.

"Можна сказати, що він (Путін) все ще там, він все ще сильний, але він, безумовно, був, я б сказав, дещо ослаблений, принаймні, у свідомості багатьох людей", – заявив Трамп.

Щодо звинувачень у воєнних злочинах, висунутих проти Путіна Міжнародним кримінальним судом у березні минулого року, Трамп сказав, що долю Путіна слід обговорювати, коли війна закінчиться, "тому що зараз, якщо ви піднімете цю тему, ви ніколи не досягнете миру, ви ніколи не досягнете врегулювання".

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп у нещодавніх заявах казав, що знайшов би спосіб завершити війну "за 24 години". Він ухилявся від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем. Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї.