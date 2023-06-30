С парома на Балтике выпали мать с ребенком: оба погибли несмотря на помощь сил НАТО

Мать с ребенком погибли после падения с парома, курсирующего между польской Гдыней и шведской Карлскруной в Балтийском море, несмотря на помощь сил НАТО.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24 со ссылкой на представителя Главного управления полиции Польши Мариуша Царки.



Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 29 июня, когда 7-летний ребенок упал в море, после чего за мальчиком в воду прыгнула его 36-летняя мать. Ради их спасения пришлось прерывать учения НАТО.



Через более чем час их подняли из воды и вертолетами доставили в больницу в Швеции. Уже в пятницу, 30 июня, Царка заявил, что жизнь матери и ребенка спасти не удалось.



Для проведения операции были привлечены корабли, в том числе немецкий фрегат, а также шведский спасательный вертолет и американский вертолет береговой охраны.



"Мы прервали учения НАТО, и нам помогли самолеты береговой охраны США. Все, что плавает или летает", – признался в комментарии SVT руководитель спасательных операций Центра спасения на море и в воздухе Андерс Леннхольм.



До сих пор непонятно, что стало причиной аварии. Шведская полиция уже обратилась к польским пассажирам с просьбой предоставить информацию, которая могла бы прояснить обстоятельства падения ребенка и женщины за борт парома.



Ранее сообщалось, что в земле Нижняя Саксония на севере Германии погибли ребенок и взрослый, а еще десять несовершеннолетних получили ранения в результате инцидента с экскаватором.



19 июня небольшой спортивный самолет упал в море вблизи шведского города Норчепинг, погибли венгерские пилоты.