У Німеччині після "розваги" з екскаватором загинули двоє людей і постраждали діти

У землі Нижня Саксонія на півночі Німеччини загинули дитина й дорослий, а ще десятеро неповнолітніх отримали поранення в результаті інциденту з екскаватором.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Інцидент стався в суботу в таборі для батьків і дітей у районі Харбурга в Нижній Саксонії.

Представник поліції повідомив, що група їхала в ящику, який везли по ґрунтовій дорозі екскаватором.

Ящик від'єднався і впав з екскаватора після того, як порвався гідравлічний шланг на транспортному засобі. У результаті кілька людей опинилися в пастці під коробкою.

Представник пожежної бригади Харбурга заявив, що група каталася над дорогою "заради розваги".

Поліція Нижньої Саксонії заявила, що в результаті інциденту загинули дитина і дорослий, ще 10 дітей отримали поранення, деякі з них – серйозні. Постраждалим, за даними поліції, від 4 до 10 років.

На місце події прибули 60 рятувальників і 30 поліцейських. Екскаватор був вилучений для розслідування.

Щодо 44-річного водія екскаватора ведеться розслідування за фактом ненавмисного вбивства, а також з'ясовується, чи перебував він під впливом алкоголю або наркотиків.