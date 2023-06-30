Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю

Прем'єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав після саміту у Брюсселі, повідомляє Polsat News.

Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.

"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", – зазначив польський прем’єр.

Моравецький наголосив, що "ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози".

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

16 червня президент РФ Владімір Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

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