По всій Франції призупиняють рух автобусів і трамваїв після 21:00

На тлі масових заворушень у Франції влада розпорядилася призупиняти рух автобусів і трамваїв після 21:00 по всій країні.

Відповідне розпорядження видав глава Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Міністр також закликав заборонити продаж і транспортування феєрверків, каністр з бензином, кислот, легкозаймистих і хімічних речовин.

Крім того, у посланні, адресованому правоохоронцям і рятувальникам Дарманен високо оцінив "мужність", "холоднокровність" і "професіоналізм", проявлені ними протягом останніх кількох днів.

Він пообіцяв поліції і пожежникам "людське і матеріальне підкріплення" і оголосив, що "наступні кілька годин будуть вирішальними".

"Велика кількість арештів, які ви провели, є свідченням вашої великої відданості і мужності", – сказав міністр.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю.

Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

У зв’язку з подіями президент Франції Емманюель Макрон знову скликав засідання кризової команди та змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

Від заворушень постраждали 492 будівлі, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців, понад 800 осіб були затримані.