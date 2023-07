Міністру оборони Литви під час поїздки в Україну подарували шматок "Шахеда"

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас під час останньої поїздки в Україну отримав у подарунок від українського колеги шматок збитого дрона "Шахед".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Анушаускас ввечері у п’ятницю опублікував нові фото з поїздки в Україну, а також спільну фотографію з міністром оборони України та подарунком від нього – хвостом збитого іранського дрона "Шахед", який росіяни застосовують під назвою "Герань".

🇺🇦 DefMin @oleksiireznikov handed me a peace of shahed as a present. Thank you! pic.twitter.com/cFEH2JjLbV

Ймовірно, такий трофей обрали для подарунку не випадково, оскільки раніше Литва передала Україні 36 зенітних гармат, які мали бути особливо ефективними саме проти "Шахедів".

Литовський міністр зазначив, що Литва буде підтримувати Україну до перемоги.

I am in Ukraine 🇺🇦, where I already visited Chernihiv, Irpin & Bucha. I also met with my great colleague and friend @oleksiireznikov



Lithuania 🇱🇹 will support Ukraine 🇺🇦 till victory! pic.twitter.com/9dZ5ZvTq0D