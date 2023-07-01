Затриманих через заворушення у Франції вже понад 1300

За минулу ніч французькі правоохоронці затримали понад 1300 учасників заворушень по всій країні, що тривають вже кілька днів через смерть хлопця, застреленого поліцією під час дорожнього контролю.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Поліція опублікувала оновлені дані, згідно з якими кількість затриманих у ніч з п’ятниці на суботу становить 1311 осіб.

406 затримань припадає на Париж та передмістя. У столичній прокуратурі повідомили, що 103 людей залишили під вартою.

Французький уряд вранці знову зібрав зустріч кризової команди, що об’єднує представників різних відомств, щоб спланувати подальші дії.

Як вже повідомлялося, остання ніч стала спокійнішою для Парижа та передмість, найсерйозніші заворушення були у Марселі та Ліоні.

Le Figaro з посиланням на джерело у поліції пише, що у Ліоні семеро правоохоронців отримали поранення внаслідок застосування кимось з учасників заворушень помпової рушниці.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю у містечку Нантер, що на захід від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста, попри те, що поліцейського і його напарника одразу взяли під варту.

У зв’язку з подіями президент Франції Емманюель Макрон змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

У найгіршу ніч заворушень, з четвера на п'ятницю, постраждали пів тисячі будівель, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців, понад 800 осіб були затримані.

Перед вечором п’ятниці влада посилила надзвичайні заходи. Зокрема, рух громадського транспорту після 21 години зупинили, а кілька містечок довкола Парижа запровадили комендантську годину.

Макрон також закликав соцмережі видаляти насильницький контент і надати правоохоронним органам інформацію про протестувальників, які використовують ці платформи для розпалювання заворушень.



