Міністр уряду Фінляндії зіграв "Червону калину" на віолончелі до 500 днів великої війни

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц, який поза роботою також музикант, до 500 днів повномасштабної війни підготував відео, де виконує на віолончелі "Червону калину" у пам’ять про полеглих за свободу України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Адлеркройц є представником Шведської народної партії, у новому уряді Петтері Орпо він отримав портфель міністра у справах Європи і власності. Поза роботою він також захоплюється музикою і грає на віолончелі.

Запис музичного фрагменту супроводжує відеоряд, де чергуються кадри виконання та кадри з України. У приспіві Адлеркройц використав варіацію мелодії, популяризовану солістом "Бумбоксу" Андрієм Хливнюком на початку повномасштабного вторгнення, яка тепер широко розповсюджена поруч з традиційною. "В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу", – підписав міністр.

500 days of unprovoked aggression, countless war crimes, lost futures – but also of encouraging success. Ukraine fights for its independence, but also for Europe’s.



Finland stands by you, today and tomorrow.



В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу. pic.twitter.com/P5D9WpPH39 — Anders Adlercreutz (@adleande) July 9, 2023

"500 днів неспровокованої агресії, незчисленні воєнні злочини, втрачене майбутнє багатьох людей – але й багато надихаючих успіхів. Україна бореться за свою незалежність, але також і за незалежність Європи. Фінляндія – поруч з вами, сьогодні й завтра", – зазначив Адлеркройц.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду до 500 днів повномасштабної війни подякувала українцям за мир у Молдові.

Посол США пообіцяла, що Сполучені Штати і союзники не послаблять зусиль з підтримки України.