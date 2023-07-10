У Швеції в середу знову палитимуть Коран

Поліція Швеції дала дозвіл на здійснення другої акції зі спалення священної книги мусульман – Корану – в середу в центрі південного міста Гельсінгборг.

Цю інформацію шведському суспільному мовнику SVT підтвердив керівник лену (району) Сконе, де розташований Гельсінборг, Маттіас Сігфрідссон, пише "Європейська правда".

Заявку на спалення Корану в місті поліція схвалила, але за умови, що акція відбудеться в іншому, хоч і людному місці, через запланований раніше інший захід.

Згідно з повідомленням поліції, акція відбудеться 12 липня о 12:00 на площі Консула Олссона. Правоохоронці оцінюють ситуацію як спокійну до середи, але будуть стежити за розвитком подій.

"Ми матимемо для цього добре адаптований ресурс, який буде гнучким залежно від рівня загрози", – каже Сігфрідссон.

Нагадаємо, що наприкінці червня біженець з Іраку Салван Моміка спалив Коран у Стокгольмі. Цю акцію дозволили через два тижні після того, як шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану після того, як мусульманську священну книгу спалили біля посольства Туреччини в січні.

Спалення Корану викликало різку реакцію мусульманського світу, зокрема Туреччини, яка вже тривалий час блокує схвалення заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Після цього Шведський центр проти насильницького екстремізму закликав уряд країни внести зміни до закону про громадський порядок, щоб забезпечити можливість заборонити такі публічні заходи, як спалення Корану, якщо вони загрожують національній безпеці.