В Швеции в среду снова будут жечь Коран

Полиция Швеции дала разрешение на осуществление второй акции по сожжению священной книги мусульман – Корана – в среду в центре южного города Хельсингборг.

Эту информацию шведскому общественному вещателю SVT подтвердил руководитель лену (района) Сконе, где расположен Хельсинборг, Маттиас Сигфридссон, пишет "Европейская правда".

Заявку на сожжение Корана в городе полиция одобрила, но при условии, что акция состоится в другом, хотя и людном месте, из-за запланированного ранее другого мероприятия.

Согласно сообщению полиции, акция состоится 12 июля в 12:00 на площади Консула Олссона. Правоохранители оценивают ситуацию как спокойную до среды, но будут следить за развитием событий.

"Мы будем иметь для этого хорошо адаптированный ресурс, который будет гибким в зависимости от уровня угрозы", – говорит Сигфридссон.

Напомним, что в конце июня беженец из Ирака Салван Момика сжег Коран в Стокгольме. Эту акцию разрешили через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана после того, как мусульманскую священную книгу сожгли возле посольства Турции в январе.

Сожжение Корана вызвало резкую реакцию мусульманского мира, в частности Турции, которая уже длительное время блокирует одобрение заявки Швеции на вступление в Североатлантический Альянс.

После этого Шведский центр против насильственного экстремизма призвал правительство страны внести изменения в закон об общественном порядке, чтобы обеспечить возможность запретить такие публичные мероприятия, как сожжение Корана, если они угрожают национальной безопасности.