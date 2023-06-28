Шведська поліція дозволила акцію у Стокгольмі, на якій планують спалити Коран

Шведська поліція дала дозвіл чоловікові спалити копію Корану біля мечеті в Стокгольмі 28 червня – в день початку триденного мусульманського свята Курбан-байрам.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання DN.

Поліція Стокгольма викликала підкріплення з інших частин країни на випадок будь-яких порушень громадського порядку, пов'язаних із демонстрацією в середу, 28 червня.

Очікується, що в акції візьмуть участь дві людини, згідно із заявкою на отримання дозволу.

Заявник – 37-річний чоловік, чиї заявки на спалення Корану раніше були відхилені. Він наполягає, що спалення не пов'язане із заявкою Швеції на вступ до НАТО і не повинно розглядатися як акт ненависті проти мусульман, а метою є критика Корану і законів шаріату.

Поліція в дозволі на проведення акції попередила заявника про необхідність дотримуватися чинних правил щодо розпалювання вогню. Наразі в усьому регіоні Стокгольма діє заборона на розведення вогню через підвищений ризик лісових пожеж.

Зазначається, що цю акцію дозволили через два тижні після того, як шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану після того, як мусульманську священну книгу спалили біля посольства Туреччини в січні.

Січневе спалення призвело до тижнів протестів мусульманської спільноти, закликів до бойкоту шведських товарів і ще більше загальмувало заявку Швеції на членство в НАТО.

Туреччина в останні тижні неодноразово висловлювала обурення антитурецькими акціями у Швеції. Тим часом Швеція заявляє, що свобода слова твердо закріплена в її конституції.

Раніше шведська прокуратура заочно арештувала крайнього правого активіста Расмуса Палудана, який став відомим через акції зі спалювання Корану в країнах Північної Європи на знак протесту проти небажання Туреччини схвалювати вступ Швеції в НАТО.

Палудан обіцяв "щоп’ятниці палити Коран" доти, доки Туреччина не розблокує прийняття Фінляндії і Швеції до НАТО. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував, що Швеція не може розраховувати на ратифікацію вступу в Альянс, доки можливе таке вираження поглядів.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у середу, що Стокгольм все ще хоче приєднатися до НАТО до або на саміті у Вільнюсі наступного місяця, хоча ця мета може не реалізуватися.

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