Союзники перед першим днем саміту все ще не домовилися, як відповісти Україні – ЗМІ

Союзники НАТО все ще не мають узгодженого рішення щодо того, якими будуть формулювання у комюніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Після тривалих та інтенсивних переговорів щодо комюніке саміту узгоджених формулювань щодо України досі немає. Проте один з дипломатів країн НАТО заявив журналістам, що "досягнуто великого прогресу і він на 100% оптимістичний", та домовленість "дуже близько".

Посадовці, які ведуть перемовини з цього питання, знову зустрінуться у вівторок, вже паралельно з самітом.

Наскільки відомо, противниками більш рішучих формулювань є Німеччина і США.

Один з посадовців Німеччини анонімно коментував журналістам у понеділок, що "для запрошення України у НАТО і конкретних кроків до членства ще не час", та що серед союзників немає консенсусу.

Як відомо, засідання новоствореної Ради Україна-НАТО заплановане на другу половину дня середи – під кінець саміту, вочевидь для того, щоб лідери на той час вже узгодили позиції.

За інформацією ЗМІ, також на 12 липня запланована, хоч остаточно й не узгоджена, зустріч лідерів США та України. Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок фактично підтвердив участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Нагадаємо, у понеділок вдалося вивести з глухого кута питання про вступ Швеції – президент Туреччини погодився розблокувати її вступ, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.