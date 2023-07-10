Зеленський підтвердив, що приїде на саміт НАТО у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок фактично підтвердив участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму зверненні президент прямо не сказав, що буде присутній у Вільнюсі особисто. Але звернення завершив словами: "Це честь для мене – представляти таких людей і таку Україну!"

Також він згадав про заплановані в межах Вільнюського саміту "двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія".

"Пріоритети абсолютно очевидні – це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита", – додав президент.

До останнього українська сторона не підтверджувала й не спростовувала участь президента в саміті Північноатлантичного Альянсу 11 та 12 липня.

У понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь Володимира Зеленського у саміті у Вільнюсі.

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", – заявив Столтенберг. Це засідання заплановане на 12 липня.