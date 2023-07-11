Генсек НАТО про контрнаступ: не забувайте, що війна почалася ще у 2014 році

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що прогнозувати перебіг контрнаступу неможливо через "природу війни".

Про це він заявив у дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО, у якому бере участь кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання, генеральний секретар закликав не робити прогнозів щодо перебігу контрнаступу, оскільки це не є можливим.

"Війни непередбачувані за визначенням, і вони мають тенденцію тривати довше, ніж очікувалося", – заявив він.

Генсек НАТО окремо наголосив, що некоректно робити відлік війни від 24 лютого 2022 року. "Війна (Росії проти України) почалася у 2014 році, а те, що ми побачили у 2022 році – це було повномасштабне вторгнення", – підкреслив він.

Столтенберг також нагадав, що Росія обрала варіант вести війну на виснаження, що додатково ускладнює бойові дії, однак запевнив, що Україна буде отримувати оборонну підтримку від держав Альянсу.

Як розповідала "Європейська правда", саміт у Вільнюсі триває з безпрецедентною вуличною підтримкою України – як від влади, так і від пересічних громадян.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".