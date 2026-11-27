Співлідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Аліс Вайдель зробила низку скандальних заяв про Україну, зокрема про переслідування російськомовного населення, а також про те, що у 2014 в Києві нібито стався "державний переворот", фінансований Заходом.

Про це вона сказала у подкасті для WELT, передає "Європейська правда".

Вайдель заявила, що війні слід негайно покласти край, при цьому "російськомовні території" перейдуть під контроль Росії, адже росіяни "від цього не відмовляються".

Після цього вона заявила, що Україна нібито атакувала власне населення ракетами.

"Україна ще до вторгнення на Донбас обстрілювала місцеве населення, зокрема ракетами. Це постійно замовчують. До цього ми мали стан, близький до громадянської війни, коли вони почали переслідувати російськомовне населення. Було дві спроби досягти миру – "Мінськ-1" і "Мінськ-2". Україна просто не виконала домовленостей", – стверджувала лідерка німецьких ультраправих.

Після цього, за її словами, в Україні відбувся "державний переворот".

"Проросійського президента в Києві усунули від влади внаслідок перевороту, профінансованого західними неурядовими організаціями. Тож я мушу поставити запитання: навіщо взагалі було створювати стільки напруженості, що ми опинилися в цій жахливій ситуації, коли щодня гинуть невинні люди з обох сторін?" – додала Вайдель.

Вона переконана, що Німеччина має виступити нейтральним посередником у дипломатичному процесі, який має зупинити бойові дії та досягти миру.

На ремарку журналіста про те, що у разі перемоги Росії в Україні Німеччина може зазнати значного потоку біженців, Вайдель відповіла, що має протилежну думку.

"Жодного потоку біженців не буде. Навпаки, якщо буде укладено мир, то 1,1 мільйона українців, які перебувають у нас, повернуться на батьківщину, адже там вони потрібні", – запевняла співголова "АдН".

Раніше співлідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель заявила, що Берлін має брати приклад з президента США Дональда Трампа у відносинах з РФ і тиснути на українського президента Володимира Зеленського, адже Україна "вже програла".

Вайдель також заявляла, що Німеччина повинна припинити бойкот російської нафти та газу, щоб підкріпити свою економіку, яка слабшає.