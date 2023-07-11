Генсек НАТО о контрнаступлении: не забывайте, что война началась в 2014 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что прогнозировать ход контрнаступления невозможно из-за "природы войны".

Об этом он заявил в дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО, в котором принимает участие корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос, генеральный секретарь призвал не делать прогнозов относительно хода контрнаступления, поскольку это невозможно.

"Войны непредсказуемы по определению, и они имеют тенденцию длиться дольше, чем ожидалось", – заявил он.

Генсек НАТО отдельно подчеркнул, что некорректно делать отсчет войны от 24 февраля 2022 года. "Война (России против Украины) началась в 2014 году, а то, что мы увидели в 2022 году – это было полномасштабное вторжение", – подчеркнул он.

Столтенберг также напомнил, что Россия выбрала вариант вести войну на истощение, что дополнительно усложняет боевые действия, однако заверил, что Украина будет получать оборонную поддержку от государств Альянса.

Как рассказывала "Европейская правда", саммит в НАТО проходит с беспрецедентной поддержкой Украины в Вильнюсе – как от власти, так и от рядовых граждан.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".