Науседа: саміт НАТО має схвалити "особливе" запрошення для України
Президент Литви Гітанас Науседа бачить готовність лідерів НАТО на схвалення рішення, де буде згадка про певне "запрошення" для України.
Про це він заявив у спілкуванні з журналістами на саміті НАТО, повідомляє з Вільнюса кореспондент "Європейської правди"
На запитання про те, чи буде у рішенні Альянсу слово "запрошення", Науседа відповів позитивним прогнозом, однак наголосив, що ця згадка буде особливою.
"Я думаю, що буде запрошення (у рішенні Альянсу щодо України) – але запрошення рухатися вперед, а не просто відкривати двері для вступу до НАТО просто зараз, бо тоді у нас буде дискусія про активацію статті 5", – заявив він.
Як відомо, стаття 5 Договору НАТО про спільну оборону активується у разі завершення процедури вступу України до Альянсу. Київ також погоджується, що процедура вступу не буде завершена, доки триває збройне протистояння з РФ.
Гітанас Науседа наголосив, що для Литви важливо не повторити формулу про "відкриті двері, яку вважають застарілою та провальною. "Але буде дуже чіткий сигнал, що ми не повторюємо формулу Бухарестського саміту", – заявив він, нагадавши зокрема, що Альянс погодився на швидкий вступ України без ПДЧ.
Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".