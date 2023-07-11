Прем’єр Болгарії про касетні боєприпаси для України: Успіхи на фронті важливіші за конвенції

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, коментуючи надання США касетних боєприпасів Україні, заявив, що успіхи ЗСУ на полі бою важливіші за підписані конвенції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

"Ми перебуваємо у стані повномасштабної війни, тому, коли йде війна, угоди важливі, але ще важливіше мати успіх на полі бою", – підкреслив Денков.

Він сказав, що рішення щодо касетних боєприпасів є "політично чутливими", але додав, що не хоче "заглиблюватися в цю тему".

Нагадаємо, у п’ятницю Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.