Премьер Болгарии о кассетных боеприпасах для Украины: Успехи на фронте важнее конвенций

Премьер-министр Болгарии Николай Денков, комментируя предоставление США кассетных боеприпасов Украине, заявил, что успехи ВСУ на поле боя важнее подписанных конвенций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Sky News.

"Мы находимся в состоянии полномасштабной войны, поэтому, когда идет война, соглашения важны, но еще важнее успех на поле боя", – подчеркнул Денков.

Он сказал, что решение по кассетным боеприпасам является "политически чувствительным", но добавил, что не хочет "углубляться в эту тему".

Напомним, в пятницу Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.