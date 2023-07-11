Данія, Німеччина і Швеція розповіли ООН про хід розслідувань вибухів на "Північних потоках"

Данія, Німеччина та Швеція надіслали в Раду безпеки ООН нового листа про рух їхніх окремих розслідувань щодо вибуху на гілках російського газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Копію листа опублікували у відкритому доступі. Приводом для нього стало наближення чергової зустрічі з цього приводу, що запланована на вівторок 11 липня.

Denmark 🇩🇰, Germany 🇩🇪 and Sweden 🇸🇪 have sent a new joint letter to the UN Security Council 🇺🇳 on the Nord Stream explosions with a status of the separate, national investigations, in light of the upcoming meeting on the issue 👇 pic.twitter.com/9LrJGrxnDC — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) July 11, 2023

Країни зазначають, що жодне з їхніх національних розслідувань ще не завершене і спрогнозувати часові рамки поки важко. "Характер цих диверсійних актів безпрецедентний, розслідування дуже комплексні", – зазначають у листі.

У листі зазначають, що перешкод для доступу до місць вибухів наразі немає, та що пов’язані з "Північним потоком" компанії проводили власні дослідження пошкоджень.

Країни зазначають, що поділилися інформацією про хід розслідувань у тому числі з РФ.

Найбільше деталей згадується у розділі про розслідування, яке веде Німеччина, у тому числі про підозрілу яхту, яку теоретично могли використовувати диверсанти.

Слідчі з’ясували, що її зафрахтували так, щоби приховати, хто є реальним орендарем. Чи у підсумку була ця особа на борту, слідчі ще з’ясовують. Так само поки точно невідомо, яким курсом рухалася яхта. Слідчі допускають, що це судно могли використати для перевезення вибухівки, яку згодом використали для диверсії, і підготовлені дайвери потенційно могли розмістити вибухівку там, де сталися пошкодження трубопроводів.

"На цей час неможливо надійно встановити особи виконавців та їхні мотиви, зокрема, чи цей інцидент був керований державою чи пов’язаними з державою особами", – зазначають у блоці щодо німецького розслідування.

Нагадаємо, раніше у матеріалах ЗМІ з посиланням на джерела зазначали, що йдеться про яхту "Андромеда".

Також неофіційно повідомляли, що німецькі слідчі вивчають докази, які вказують на те, що диверсійна група, причетна до підриву "Північних потоків", могла використовувати Польщу як оперативну базу.