Данія, Німеччина і Швеція розповіли ООН про хід розслідувань вибухів на "Північних потоках"

Данія, Німеччина та Швеція надіслали в Раду безпеки ООН нового листа про рух їхніх окремих розслідувань щодо вибуху на гілках російського газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Копію листа опублікували у відкритому доступі. Приводом для нього стало наближення чергової зустрічі з цього приводу, що запланована на вівторок 11 липня.

Denmark 🇩🇰, Germany 🇩🇪 and Sweden 🇸🇪 have sent a new joint letter to the UN Security Council 🇺🇳 on the Nord Stream explosions with a status of the separate, national investigations, in light of the upcoming meeting on the issue 👇 pic.twitter.com/9LrJGrxnDC