Німецькі слідчі вивчають докази, які вказують на те, що диверсійна група, причетна до підриву "Північних потоків" у Балтійському морі, використовувала Польщу як оперативну базу.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Розслідування Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини з'ясовує, чому яхта, яка, як вони вважають, була використана для проведення операції, заходила в польські води.

Висновки слідства допускають, що Польща була центром логістики та фінансування підводної атаки у вересні минулого року. Польща, яка проводить власне розслідування, місяцями намагалася дізнатися, що саме розслідує Німеччина.

Німецькі слідчі повністю реконструювали весь двотижневий рейс "Андромеди" – білої прогулянкової яхти, яку підозрюють у причетності до підривів, – і точно встановили, що вона відхилилася від свого курсу, щоб зайти в польські води.

Не оприлюднені раніше результати були зібрані разом з даними з радіо- і навігаційного обладнання "Андромеди", а також супутникових і мобільних телефонів та акаунтів Gmail, якими користувалися підривники, і зразками ДНК, залишеними на борту яхти. Відомо, що Німеччина намагалася зіставити зі зразки принаймні з одним українським військовим.

Зібрані деталі показують, що яхта пропливла навколо кожного з місць, де пізніше сталися вибухи. Ці докази зміцнили переконання слідства в тому, що "Андромеда" відіграла важливу роль у минулорічному руйнуванні трубопроводів.

Слідчі дійшли до висновку, що однією з вибухових речовин, використаних в операції, був октоген – безбарвна речовина, яка добре підходить для руйнування підводної інфраструктури.

Німецькі слідчі заявляють, що вони також з'ясовують, чому яхта була орендована за допомогою туристичного агентства, розташованого у Варшаві, яке, за словами знайомих з розслідуванням людей, є частиною мережі підставних компаній, що належать українцям і підозрюються у зв'язках з українською розвідкою.

За словами людей, знайомих з ходом розслідування, слідство також встановило, що білий мікроавтобус, який помітили в німецькому порту на камерах спостереження, мав польські номерні знаки.

Офіційні особи з обох країн заявили, що польський уряд не був повідомлений щодо розслідування пересування судна "Андромеда" та його екіпажу і дізнався про нього з повідомлень у ЗМІ.

Після того, як з'явилися новини про судно, польська влада звернулася до Німеччини з проханням надати більше інформації. У середині травня – через п'ять місяців після того, як Берлін ідентифікував "Андромеду" – обидві сторони провели робочу зустріч.

Прессекретар генерального прокурора Німеччини, який очолює розслідування, відмовився коментувати, чи поширюється розслідування на Польщу, і чи зверталися до польської влади з проханням про допомогу. Інші німецькі посадовці, знайомі з ходом розслідування, заявили, що не мають доказів причетності польського уряду до вибухів.

Польські посадовці визнали, що довге балтійське узбережжя країни, довгий кордон з Україною і значна кількість українців дають очевидні переваги для тих, хто організував таку операцію. Але ці посадовці запевнили, що польський уряд не відігравав жодної ролі в атаці на "Північні потоки".

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post опублікувало матеріал, згідно з яким західні спецслужби нібито знали про план знищення "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" за участі українських військових. Його метою було начебто перешкодити Росії відновити експорт газу до ЄС.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не має стосунку до диверсії на російських газогонах "Північні потоки" у Балтійському морі у вересні минулого року.