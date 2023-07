Дания, Германия и Швеция рассказали ООН о ходе расследований взрывов на "Северных потоках"

Дания, Германия и Швеция направили в Совет безопасности ООН новое письмо о ходе их отдельных расследований взрыва на ветках российского газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Копия письма была опубликована в открытом доступе. Поводом для него стало приближение очередной встречи на этот счет, которая запланирована на вторник 11 июля.

Denmark 🇩🇰, Germany 🇩🇪 and Sweden 🇸🇪 have sent a new joint letter to the UN Security Council 🇺🇳 on the Nord Stream explosions with a status of the separate, national investigations, in light of the upcoming meeting on the issue 👇 pic.twitter.com/9LrJGrxnDC