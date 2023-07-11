Дания, Германия и Швеция рассказали ООН о ходе расследований взрывов на "Северных потоках"

Дания, Германия и Швеция направили в Совет безопасности ООН новое письмо о ходе их отдельных расследований взрыва на ветках российского газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Копия письма была опубликована в открытом доступе. Поводом для него стало приближение очередной встречи на этот счет, которая запланирована на вторник 11 июля.

Denmark 🇩🇰, Germany 🇩🇪 and Sweden 🇸🇪 have sent a new joint letter to the UN Security Council 🇺🇳 on the Nord Stream explosions with a status of the separate, national investigations, in light of the upcoming meeting on the issue 👇 pic.twitter.com/9LrJGrxnDC — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) July 11, 2023

Страны отмечают, что ни одно из их национальных расследований еще не завершено и спрогнозировать временные рамки пока сложно. "Характер этих диверсионных актов беспрецедентен, расследования очень комплексные", – отмечают в письме.

В письме отмечают, что препятствий для доступа к местам взрывов пока нет, и связанные с "Северным потоком" компании проводили собственные исследования повреждений.

Страны отмечают, что поделились информацией о ходе расследований, в том числе с РФ.

Больше всего деталей упоминается в главе о расследовании, которое ведет Германия, в том числе о подозрительной яхте, которую теоретически могли использовать диверсанты.

Следователи выяснили, что ее зафрахтовали так, чтобы скрыть, кто реальный арендатор. Было ли в итоге это лицо на борту, следователи еще выясняют. Так же пока точно не известно, каким курсом двигалась яхта. Следователи допускают, что это судно могли использовать для перевозки взрывчатки, которую впоследствии использовали для диверсии, и подготовленные дайверы потенциально могли разместить взрывчатку там, где произошло повреждение трубопроводов.

"На данный момент невозможно надежно установить личности исполнителей и их мотивы, в частности, руководили ли этим инцидентом государство или связанные с государством лица", – отмечают в блоке относительно немецкого расследования.

Напомним, ранее в материалах СМИ со ссылкой на источники отмечали, что речь идет о яхте "Андромеда".

Также неофициально сообщали, что немецкие следователи изучают доказательства, указывающие на то, что диверсионная группа, причастная к подрыву "Северных потоков", могла использовать Польшу в качестве оперативной базы.