Замах на прем'єра Словаччини: суд ухвалив рішення щодо нападника

Суд у Словаччині в суботу постановив взяти під варту Юрая Цинтулу, який 15 травня вчинив замах на прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило словацьке видання Pravda.

Суддя Спеціалізованого кримінального суду погодився з клопотанням прокурора і прийняв рішення про взяття обвинуваченого під варту.

Підставою для цього стало побоювання щодо можливої втечі підозрюваного. Суддя не прийняв письмову обіцянку обвинуваченого і відхилив клопотання про нагляд з боку офіцера пробації та медіації.

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Обвинувачений має встановлений законом термін для того, щоб повідомити, чи буде він подавати скаргу на це рішення, яке може розглянути Верховний суд.

Суд розглядав питання про взяття під варту Цинтули близько трьох з половиною годин.

71-річному Цинтулі загрожує вирок у вигляді 25 років або довічне ув'язнення за замах на прем'єр-міністра Словаччини.

Нагадаємо, у суботу словацькі урядовці повідомили, що стан Роберта Фіцо після замаху на нього 15 травня є стабільним, але важким, і його транспортування наразі неможливе.

У п’ятницю Фіцо, який отримав декілька вогнепальних поранень, переніс другу операцію.

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