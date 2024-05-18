Топ-військовий Фінляндії привітав пропозицію заборонити росіянам купувати нерухомість

Командувач оборонними силами Фінляндії генерал Янне Яааккола привітав доповідь робочої групи, яка запропонувала обмежити купівлю нерухомості громадянами іноземних держав, що порушують територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави.

Про це Яааккола сказав в ефірі фінського мовника Yle, пише "Європейська правда".

Яааккола зауважив, що деякі об'єкти нерухомості можуть перебувати поблизу критичних для Фінляндії систем і місць.

За його словами, аналітична оцінка того, де розташовуються ці об'єкти і як запобігти можливій шкідливій діяльності, тільки вітається.

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"Краще зараз, ніж ніколи. Питання в тому, що це один з елементів, який забезпечує передумови для наших дій як у кризовий, так і в звичайний час. Варто зазначити, що йдеться не лише про оборонні сили, а й про функціонування всього нашого суспільства. Адже в оборонних силах ми значною мірою залежимо від того, як функціонує суспільство, що служить нам основою", – сказав Яааккола.

Згідно з пропозицією робочої групи, у майбутньому у Фінляндії не даватимуть дозволу на купівлю нерухомості представникам країн, які, на думку ЄС, порушили територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави або які можуть загрожувати безпеці Фінляндії.

Заборона стосуватиметься і фізичних, і юридичних осіб, але не поширюватиметься на осіб з подвійним громадянством або людей, які мають посвідку на постійне проживання у Фінляндії.

Тепер фінський уряд розробить відповідну законодавчу пропозицію, аби заборона набула чинності, та окремі постанови, де буде визначено, на які саме країни вона поширюватиметься.

Уже відомо, що серед цих країн буде Росія, оскільки робоча група була скликана через операції з нерухомістю російських громадян у Фінляндії та пов'язані з цим питання безпеки.

З 2023 року у Фінляндії набув чинності закон, який в окремих випадках вимагає дозволу оборонного відомства для укладання угод про купівлю-продаж нерухомості.

Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.