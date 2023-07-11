Белый дом: Вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем "маловероятно"

Членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет Альянс в войну с Россией.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN, пишет "Европейская правда".

Кирби выступил против комментариев президента Украины Владимира Зеленского, который во вторник раскритиковал лидеров НАТО относительно дискуссий о пути Украины к членству в Альянсе.

"Мы верим, что НАТО – это часть будущего Украины. Я имею в виду, что это то, о чем Альянс договорился еще в 2008 году", – сказал Кирби.

Он настоял, что Украина должна провести реформы, прежде чем присоединиться к Альянсу.

"Сейчас Украине нужно провести некоторые реформы – надлежащее управление, верховенство права, политические реформы – и мы понимаем, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда вы находитесь в состоянии войны.

Конечно, они сейчас в состоянии войны. Следовательно, членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет НАТО в войну с Россией", – сказал Кирби.

Он также признал разочарование со стороны Зеленского, который во вторник в резко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО, написав: "Неопределенность – это слабость".

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем... Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств", – сказал Кирби.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".