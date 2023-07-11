У Нідерландах судді оголосили догану за спробу вплинути на процес MH17 за допомогою теорії змови

У Нідерландах судді, яка намагалася вплинути на справу MH17, поширюючи серед суддів теорію змови, винесли догану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Винести судді догану вирішив Верховний суд, який ухвалює рішення щодо дисциплінарних заходів. Такі випадки у Нідерландах є рідкісними.

Відомо, що суддя працює у суді в Гаазі. Її брат написав книгу під псевдонімом, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою у 2014 році, як постановила Нідерландська рада з безпеки та прокуратура.

У листопаді суд у Нідерландах також підтвердив, що MH17 був збитий ракетою із ЗРК "Бук", який привезли з Росії.

Автор книги вважає, що збиття літака – справа рук спецслужб. Своєю книгою він хотів переконати, аби до справи залучили інших прокурорів, які б зосередилися на інших підозрюваних.

Суддя роздавала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17. Вона назвала висновки розслідування щодо MH17 "навмисним і прозорим приховуванням" і заявляла про "маніпуляцію та брехню".

Верховний суд постановив, що суддя є вільною у висловленні своєї думки, але тоді необхідно враховувати "вплив цих висловлювань", особливо якщо це ставить під сумнів судову владу.

Суддю, яка отримала письмову догану, було переведено з кримінального відділу в інший.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.