В Нидерландах судье объявили выговор за попытку повлиять на процесс MH17 с помощью теории заговора

В Нидерландах судье, которая пыталась повлиять на дело MH17, распространяя среди судей теорию заговора, вынесли выговор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Вынести судье выговор решил Верховный суд, который принимает решение о дисциплинарных мерах. Такие случаи в Нидерландах – редкость.

Известно, что судья работает в суде в Гааге. Ее брат написал книгу под псевдонимом, в которой утверждает, что рейс MH17 не был сбит российской ракетой в 2014 году, как постановил Нидерландский совет по безопасности и прокуратура.

В ноябре суд в Нидерландах также подтвердил, что MH17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", который привезли из России.

Автор книги считает, что сбитие самолета – дело рук спецслужб. Своей книгой он хотел убедить, чтобы к делу привлекли других прокуроров, которые бы сосредоточились на других подозреваемых.

Судья раздавала книгу своего брата судьям и прокурорам по делу MH17. Она назвала выводы расследования по MH17 "преднамеренным и прозрачным сокрытием" и заявляла о "манипуляции и лжи".

Верховный суд постановил, что судья свободна в выражении своего мнения, но тогда необходимо учитывать "влияние этих высказываний", особенно если это ставит под сомнение судебную власть.

Судья, которая получила письменный выговор, была переведена из уголовного отдела в другой.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17.