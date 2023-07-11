У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на полях саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Tagesspiegel.

"Якщо окремі партнери роблять це (постачають далекобійні ракети. – Ред.), це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію", – зазначив німецький міністр.

Він сказав, що не бачить причин для критики Німеччини, оскільки його країна разом із США надає Україні найбільше допомоги.

"Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі неможливою", – додав Пісторіус.

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів, однак позиція німецької влади "залишається стриманою".

Раніше у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.

Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP "повітря-земля" – ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.