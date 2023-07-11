В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает Tagesspiegel.
"Если отдельные партнеры делают это (поставляют дальнобойные ракеты. – Ред.), это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию", – отметил немецкий министр.
Он сказал, что не видит причин для критики Германии, поскольку его страна вместе с США предоставляет Украине больше всего помощи.
"Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще невозможно.", – добавил Писториус.
В конце мая Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров, однако позиция немецких властей "остается сдержанной".
Ранее в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.
Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь шла о ракетах SCALP "воздух-земля" – тех же самых, что в Британии называются Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.