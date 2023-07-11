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Німеччина може утилізувати до 200 мільйонів доз невикористаних COVID-вакцин

Вівторок, 11 липня 2023, 19:59

Міністерство охорони здоров’я країни підтвердило утилізацію 83 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на загальну суму 1,6 мільярда євро – подібна доля може спіткати ще 120 мільйонів доз, які перебувають на складах.

Про це йдеться у відповіді МОЗ Німеччини на запит Politico, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними відомства, Німеччина утилізувала 54 мільйони доз вакцини проти COVID-19 до кінця 2022 року і ще 29 мільйонів – у першому кварталі 2023 року. Та реальні дані можуть бути більшими, бо німецьке МОЗ не надало інформацію про другий квартал 2023 року.

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Крім того, федеральні землі й медичні заклади не зобов'язані звітувати про утилізацію вакцин, а отже, їхній загальний обсяг "не може бути оцінений кількісно".

Як зазначає Politico, на складах у Німеччині залишаються ще 120 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, водночас кількість людей, які отримують щеплення, різко скоротилася: за тиждень до 5 червня в Німеччині ввели лише 268 доз вакцини.

Хоча рівень COVID-вакцинації, ймовірно, зросте восени, це навряд чи зменшить кількість невикористаних 120 мільйонів доз вакцин. У 83-мільйонній Німеччині за весь час пандемії було зроблено 192 мільйони щеплень.

За підрахунками Politico, загальна вартість невикористаних вакцин у Німеччині може становити приблизно 4 мільярди євро.

Раніше цього року про утилізацію мільйон доз вакцин проти COVID оголошували й інші європейські держави, наприклад Болгарія та Швейцарія. При цьому на тлі спаду захворюваності на коронавірус вони переглянули контракти на постачання вакцин.

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