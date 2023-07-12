Дуда про рішення саміту щодо України: недостатньо, але позитив є

Президент Польщі Анджей Дуда назвав недостатньо сильним рішення саміту НАТО щодо України і перспектив її членства, але й вказав на позитивні результати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

Дуду запитали, чи вважає він достатнім рішення саміту щодо України.

"На мою думку, цього абсолютно недостатньо. Сподіваюся, за кілька років Україна буде повноправним членом нашого альянсу", – відповів президент Польщі.

Він додав, що при цьому шлях України до НАТО після вчорашніх рішень саміту зрозумілий.

"Ми можемо сказати, що рішення прийняте. Щодо графіка – це складно і майже неможливо, якщо враховувати, що для ухвалення рішень у НАТО потрібна одностайність… Зараз триває війна. А під час війни це неможливо", – зазначив Анджей Дуда.

Польська агенція PAP також наводить інші коментарі Дуди, де він підкреслив, що усунення вимоги Плану дій щодо членства для України – дуже важливий крок, і важливими позитивними рішеннями є також схвалення плану допомоги Україні та створення Ради Україна-НАТО.

Прем’єр Латвії загалом позитивно оцінив рішення. Прем’єрка Естонії зазначила, що розуміє розчарування України, але важливо, що лідери погодили процес щодо приєднання Києва.

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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