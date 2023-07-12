Дуда о решении саммита по Украине: недостаточно, но позитив есть

Президент Польши Анджей Дуда назвал недостаточно сильным решение саммита НАТО относительно Украины и перспектив ее членства, но и указал на положительные результаты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Дуду спросили, считает ли он достаточным решение саммита по Украине.

"По моему мнению, этого совершенно недостаточно. Надеюсь, через несколько лет Украина будет полноправным членом нашего альянса", – ответил президент Польши.

Он добавил, что при этом путь Украины в НАТО после вчерашних решений саммита понятен.

"Мы можем сказать, что решение принято. Что касается графика – это сложно и почти невозможно, если учитывать, что для принятия решений в НАТО нужно единодушие... Сейчас идет война. А во время войны это невозможно", – отметил Анджей Дуда.

Польское агентство PAP также приводит другие комментарии Дуды, где он подчеркнул, что устранение требования Плана действий по членству для Украины – очень важный шаг, и важными положительными решениями являются также одобрение плана помощи Украине и создание Совета Украина-НАТО.

Премьер Латвии в целом положительно оценил решение. Премьер Эстонии отметила, что понимает разочарование Украины, но важно, что лидеры согласовали процесс по присоединению Киева.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" из Вильнюса.