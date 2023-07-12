Зеленський на зустрічі з Байденом порушить питання далекобійної зброї

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом проситиме про надання далекобійної зброї.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив під час пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі.

Він подякував США за надання касетних боєприпасів, попри те, що у США багато хто був проти надання такої зброї.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна, як і раніше, потребує далекобійної зброї.

"Нам потрібна далекобійна зброя, цей дефіцит нікуди не дівся, і я буду ставити це питання", – сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом ітиметься про членство України в НАТО. Він зазначив, що не збирається знаходити аргументи, щоб переконати американського президента у необхідності підтримки приєднання України.

"Це безпека сходу Європи. Ми потрібні Альянсу не менш, ніж навпаки" – заявив він, додавши, що переконаний у тому, що після війни Україна буде в НАТО.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.