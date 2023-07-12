Microsoft: Китайські хакери зламали електронні скриньки у Європі, зокрема і держорганів

Корпорація Microsoft заявила про злам хакерською групою, що діє з території Китаю, облікових записів електронної пошти, пов’язаних у тому числі з держустановами у Західній Європі.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

У вівторок Microsoft заявила, що група, яку ідентифікували як Storm-0558, займається переважно шпигунством і викраденням даних.

Корпорація вважає, що хакерам вдалося отримати доступ до облікових записів електронної пошти, пов’язаних з 25 організаціями, у тому числі офіційними відомствами. Злам залишався непоміченим близько місяця, доки клієнти не почали скаржитися на аномальну активність у пошті.

Хакери змогли отримати доступ шляхом підробки токенів для авторизації, що використовуються для входу. Microsoft дослідив наслідки втручання і повідомив постраждалих клієнтів про інцидент.

Корпорація повідомила, що працює з Міністерством внутрішньої безпеки США та Агентством кібербезпеки та захисту інфраструктури, щоб запобігти наступним подібним випадкам.

У червні фірма Mandiant, що належить Google і спеціалізується на кібербезпеці, заявила про підозри, що китайські хакери отримали доступ до мереж сотень державних і неурядових організацій у всьому світі, знайшовши лазівку у системі захисту електронної пошти.

Ще раніше цього року у Microsoft заявили, що пов’язані з держструктурами китайські хакери намагалися атакувати критичну інфраструктуру США та, можливо, створюють технічне підґрунтя для виведення з ладу зв’язку між США та країнами Азії, коли у цьому виникне потреба.

Від Пекіна теж лунають заяви, що США нібито займаються кібершпигунством проти Китаю і проникають у комп’ютери університетів і компаній.

Як повідомлялося, напередодні саміту НАТО у Литві зафіксували дві кібератаки, через які на регіональній радіостанції та в торговому центрі транслювалася дезінформація, спрямована проти НАТО і постачання зброї в Україну.